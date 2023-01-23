Тим Цзю проведёт поединок за временный титул WBO с Тони Харрисоном 12 марта

Австралийский боксёр, обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю проведёт поединок за временный титул WBO с американцем Тони Харрисоном 12 марта в Австралии.
Напомним, в своём последнем бою в марте Цзю перебоксировал по итогам десяти раундов американца Террелла Гоше (22-3-1, 11 KO), успешно дебютировав на заокеанском ринге.
Харрисон свой последний бой провёл 9 апреля 2022 года. Тогда он единогласным решением судей оказался сильнее Серхио Гарсии (33-2).
Цзю ранее должен был сразиться с неоспоримым королём первого среднего веса Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО) в рамках карда Showtime 28 января на Michelob ULTRA Arena в Лас-Вегасе. Однако Чарло был вынужден отложить защиту титула как минимум на два месяца после того, как он получил травму.
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