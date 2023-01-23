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«Пусть Аллах накажет этих людей!» Мокаев резко отреагировал на действия Палудана в Швеции

«Пусть Аллах накажет этих людей!» Мокаев резко отреагировал на действия Палудана в Швеции
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Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе UFC, высказался по поводу Расмуса Палудана, который на днях сжёг священную для мусульман книгу Коран.

Напомним, Палудан публично сжёг Коран 21 января перед посольством Турции в Стокгольме. Местные СМИ писали, что акция прошла с разрешения местных властей.

«Пусть Аллах накажет этих людей!» — написал Мокаев в социальных сетях.

Напомним, на UFC 286 Мокаев проведёт бой с бразильцем Джафелем Фильо.

Ранее эту ситуацию также прокомментировал шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

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Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:

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