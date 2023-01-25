Тренер Нганну объяснил, почему Фрэнсис отказался от боя с Джонсом в UFC

Эрик Никсик, тренер бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну, высказался о несостоявшемся поединке его подопечного с американцем Джоном Джонсом в рамках UFC. Недавно Нганну принял решение покинуть промоушен Даны Уайта.



«Я недостаточно знаю об этих контрактах, чтобы давать точные комментарии по этому поводу. Я просто знаю, что были определённые вещи, о которых он беспокоился. Фрэнсис говорил: «Если я проиграю этот бой (с Джонсом), то потеряю всю свою протекцию и гонорары резко упадут.



Да, ему собирались заплатить большие деньги за бой с Джоном Джонсом, но был и другой вопрос. Что будет, если он проиграет? Он бы снова опустился на дно. Цифры, которые они называли, казались несправедливыми. Так что смысла не было», — сказал Никсик в интервью на канале John Eric Poli в YouTube.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов: