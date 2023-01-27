Умар Нурмагомедов сделал заявление о бойцах UFC легчайшего веса

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где выразил желание провести поединок с любым бойцом промоушена своей весовой категории.



«Хоть кто-то из легчайшего веса. 11 марта. Пожалуйста», — написал Нурмагомедов.



Главным событием турнира UFC 285, который состоится в ночь с 11 на 12 марта, станет поединок россиянина Петра Яна и представителя Грузии Мераба Двалишвили.



Напомним, в последнем бою Умар Нурмагомедов встречался с бразильцем Раони Барселосом. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 67. Бой завершился победой Умара, которую он добыл нокаутом в первом раунде.

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса: