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Умар Нурмагомедов сделал заявление о бойцах UFC легчайшего веса

Умар Нурмагомедов сделал заявление о бойцах UFC легчайшего веса
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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где выразил желание провести поединок с любым бойцом промоушена своей весовой категории.

«Хоть кто-то из легчайшего веса. 11 марта. Пожалуйста», — написал Нурмагомедов.

Главным событием турнира UFC 285, который состоится в ночь с 11 на 12 марта, станет поединок россиянина Петра Яна и представителя Грузии Мераба Двалишвили.

Напомним, в последнем бою Умар Нурмагомедов встречался с бразильцем Раони Барселосом. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 67. Бой завершился победой Умара, которую он добыл нокаутом в первом раунде.

Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса:

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