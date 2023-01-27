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Бой Тимура Нагибина и Ронни Торреса станет соглавным событием RCC 14

Бой Тимура Нагибина и Ронни Торреса станет соглавным событием RCC 14
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Российский легковес Тимур Нагибин (20-7-1) и представитель Бразилии Ронни Торрес (40-6) проведут поединок на турнире RCC 14. Бой состоится 11 февраля в Тюмени и будет состоять из трёх раундов. Противостояние станет соглавным событием спортивного мероприятия.

Торрес — тройной чемпион бразильской организации Shooto Brazil. В его активе 33 досрочные победы из 40. В свое время бразилец пытался закрепиться в UFC, но провёл в американской лиге только два боя.

В последние три года Нагибин записал на свой счёт победы в боях с Марифом Пираевым, Тьяго Таваресом, Джоном Макапой и Майком Сантьяго. В 2020-м Тимур бился за контракт с лигой PFL, дошёл до финала шоу, но по ходу боя соперник пробил ему запрещённый удар в позвоночник. На минуту российского бойца как будто бы парализовало — он не чувствовал ног и фактически мог бы забрать победу, отказавшись от предложения боя. Но Нагибин встал и в ущерб своему здоровью довёл бой до решения судей.

RCC 14 состоится в спортивном комплексе «Центральный». Начало турнира – в 17:00 мск. Прямая трансляция будет доступна на телеканале UDAR.

Интервью с исполнительным директором RCC Николаем Клименко:

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