Бенеил Дариуш оценил шансы получить титульный бой в UFC

Известный американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш поделился мнением о шансах получить титульный поединок в UFC. В настоящий момент Дариуш занимает четвёртое место в рейтинге лёгкого веса. Чемпионом является россиянин Ислам Махачев.
«Я думаю, что меня могут просто проигнорировать. Даже если я одолею Чарльза Оливейру, полагаю, может случиться так, что они сделают ставку на кого-то из пары Махачев – Волкановски, кто бы из них ни победил. Они скажут: «О, ты же только что дрался». И одновременно с этим объявят о бое за титул. Сейчас я просто жду, что произойдёт, но я хотел бы провести поединок раньше. Я бы с удовольствием провёл бой в марте или в апреле», — сказал Дариуш на канале The Schmo в YouTube.
Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:
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