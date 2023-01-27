Названы следующий соперник Хасана Магомедшарипова и дата боя
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22-летний российский боец смешанных единоборств Хасан Магомедшарипов, выступающий в промоушене Bellator, в следующем поединке сразится с представителем Бразилии Рафаэлом Хадсоном. Бой состоится 25 февраля на турнире Bellator 291. Об этом информирует sherdog.com.
В активе 22-летнего Магомедшарипова семь боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победу. На счету Хадсона шесть побед в 10 поединках.
В последнем поединке, который состоялся в феврале прошлого года на турнире Bellator 275, Хасан встречался с испанским спортсменом Хосе Санчесом. Бой продлился все три раунда. Россиянин победил единогласным решением судей. Хадсон в сентябре 2022 года на Bellator 285 уступил Киарану Кларку сабмишеном.
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