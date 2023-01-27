Промоутер Усика: однажды Фьюри не вышел на реванш с Кличко. Кто знает, что у него в голове
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Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика (20-0, 13 КО), высказался о переговорах по поводу боя своего подопечного и британского чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.
«Сейчас мяч в переговорах на стороне Фьюри. Однажды он не вышел на реванш с Владимиром Кличко, хотя всё уже было согласовано. Сейчас же с ним ничего не согласовано. Конечно, он заинтересован в бое с Усиком. Сейчас он уже другой человек. Но кто знает, что у него в голове, однако мы надеемся, что здравый смысл победит и что к концу весны мы получим самый большой поединок в истории», — приводит слова Красюка Luckypunchnet в соцсетях.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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