Промоутер Усика: однажды Фьюри не вышел на реванш с Кличко. Кто знает, что у него в голове

Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика (20-0, 13 КО), высказался о переговорах по поводу боя своего подопечного и британского чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.



«Сейчас мяч в переговорах на стороне Фьюри. Однажды он не вышел на реванш с Владимиром Кличко, хотя всё уже было согласовано. Сейчас же с ним ничего не согласовано. Конечно, он заинтересован в бое с Усиком. Сейчас он уже другой человек. Но кто знает, что у него в голове, однако мы надеемся, что здравый смысл победит и что к концу весны мы получим самый большой поединок в истории», — приводит слова Красюка Luckypunchnet в соцсетях.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: