Немков рассказал, когда планирует провести титульный бой с Ромеро

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал, когда планирует провести титульный поединок с кубинцем Йоэлем Ромеро.
«Даты пока нет. Этот вопрос обсудим на предстоящем турнире при встрече со Скоттом Кокером и организаторами. Тогда назовут дату, а соперник, скорее всего, не поменяется. Будем просить бой на апрель или май», — рассказал Немков в интервью MMA.Metaratings.
Изначально бой Немкова с Ромеро должен был пройти в рамках турнира Bellator 290, который состоится 4 февраля. Однако россиянин травмировал паховую мышцу и снялся с поединка.
Вадим Немков в последнем поединке выиграл у американца Кори Андерсона и защитил титул чемпиона Bellator. Всего у россиянина 15 побед при двух поражениях в ММА.
Ранее стало известно, что Немков продлил контракт с Bellator.
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