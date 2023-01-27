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Немков рассказал, когда планирует провести титульный бой с Ромеро

Немков рассказал, когда планирует провести титульный бой с Ромеро
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал, когда планирует провести титульный поединок с кубинцем Йоэлем Ромеро.

«Даты пока нет. Этот вопрос обсудим на предстоящем турнире при встрече со Скоттом Кокером и организаторами. Тогда назовут дату, а соперник, скорее всего, не поменяется. Будем просить бой на апрель или май», — рассказал Немков в интервью MMA.Metaratings.

Изначально бой Немкова с Ромеро должен был пройти в рамках турнира Bellator 290, который состоится 4 февраля. Однако россиянин травмировал паховую мышцу и снялся с поединка.

Вадим Немков в последнем поединке выиграл у американца Кори Андерсона и защитил титул чемпиона Bellator. Всего у россиянина 15 побед при двух поражениях в ММА.

Ранее стало известно, что Немков продлил контракт с Bellator.

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