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Морено рассказал, когда планирует провести защиту титула

Морено рассказал, когда планирует провести защиту титула
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Мексиканский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Брэндон Морено рассказал, когда планирует провести защиту титула.

«Я должен отдохнуть морально и физически, но мне хочется оставаться активным. Я подерусь в июне или, если слухи окажутся реальностью, в сентябре на турнире, который пройдёт в Мексике на День независимости. Если честно, я сам предпочёл бы вернуться в октагон в начале лета, но давайте посмотрим, что будет дальше. Если в Мексике действительно проведут турнир, где будут PPV, то было бы круто принять в нём участие», — сказал Морено в шоу The MMA Hour.

В январе этого года Брэндон Морено выиграл бой техническим нокаутом у Дейвисона Фигейредо и вернул титул чемпиона.

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