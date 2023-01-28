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«Я готов убивать». Алекс Перейра отреагировал на анонс реванша с Адесаньей

«Я готов убивать». Алекс Перейра отреагировал на анонс реванша с Адесаньей
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Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра отреагировал на анонс его предстоящего поединка с Исраэлем Адесаньей.

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что реванш между Перейрой и Адесаньей пройдёт на турнире 8 апреля, место которого на данный момент не определено.

«Я готов убивать», — написал Перейра на своей странице в социальных сетях.

Предыдущий поединок между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей прошёл в рамках турнира UFC 281 в ноябре прошлого года, и бразилец выиграл техническим нокаутом в пятом раунде, став новым чемпионом промоушена в среднем весе.

Всего у Алекса Перейры семь побед в ММА при одном поражении. Для Исраэля Адесаньи это был второй проигранный бой в карьере и первый в среднем весе.

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