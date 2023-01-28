«Я готов убивать». Алекс Перейра отреагировал на анонс реванша с Адесаньей

Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в средней весовой категории Алекс Перейра отреагировал на анонс его предстоящего поединка с Исраэлем Адесаньей.
Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что реванш между Перейрой и Адесаньей пройдёт на турнире 8 апреля, место которого на данный момент не определено.
«Я готов убивать», — написал Перейра на своей странице в социальных сетях.
Предыдущий поединок между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей прошёл в рамках турнира UFC 281 в ноябре прошлого года, и бразилец выиграл техническим нокаутом в пятом раунде, став новым чемпионом промоушена в среднем весе.
Всего у Алекса Перейры семь побед в ММА при одном поражении. Для Исраэля Адесаньи это был второй проигранный бой в карьере и первый в среднем весе.
- 28 января 2023
-
10:34
-
09:59
-
09:32
-
09:19
-
08:00
-
06:21
-
02:18
-
00:56
-
00:35
-
00:17
- 27 января 2023
-
23:52
-
23:17
-
22:58
-
22:34
-
22:19
-
21:40
-
21:31
-
21:10
-
20:49
-
20:21
-
19:37
-
19:24
-
18:54
-
18:25
-
17:46
-
17:34
-
17:21
-
16:48
-
15:56
-
15:43
-
15:00
-
14:24
-
14:05
-
13:01
-
12:16