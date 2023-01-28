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Соннен: Дана Уайт не осознаёт, насколько важно противостояние Волкановски и Махачева

Соннен: Дана Уайт не осознаёт, насколько важно противостояние Волкановски и Махачева
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Бывший боец UFC, ныне известный аналитик Чейл Соннен заявил, что президент промоушена Дана Уайт не осознаёт, насколько серьёзен поединок между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

Бой пройдёт 12 февраля на турнире UFC 284 в Австралии.

«Этот бой всё ближе и мне это нравится. Я не уверен, что Дана Уайт осознаёт, насколько огромно это противостояние. Думаю, когда он будет заканчивать карьеру промоутера, поймёт важность поединка Волкановски и Махачева. Это чемпионский бой первого и второго номера рейтинга P4P. К тому же оба — действующие чемпионы. Огромный бой, но Дана не понимает этого.

Этот поединок получился сам собой, не пришлось даже прикладывать усилий. Когда Ислам стал чемпионом, никто ещё не знал, что этот бой будет», — приводит слова Соннена BJPenn.

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