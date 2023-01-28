UFC выпустил официальный трейлер к бою Махачева и Волкановски. Видео

Пресс-служба американского промоушена UFC представила официальный трейлер к предстоящему турниру UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в городе Перт, Австралия.



В рамках главного события турнира пройдёт поединок за титул чемпиона UFC в лёгком весе между российским бойцом смешанных единоборств Исламом Махачевым и действующим обладателем чемпионского пояса в полулёгкой весовой категории Алексом Волкановски.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC Russia

В соглавном событии турнира мексиканец Яир Родригес подерётся с Джошем Эмметом за временный титул в полулёгком весе.



В активе Ислама Махачева 24 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы и потерпел одно поражение. В активе Алекса Волкановски 25 побед при одном поражении в ММА.