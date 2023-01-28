«Дело не только в кондициях». Бывший соперник Усика назвал его сильную сторону

Американский боец супертяжёлого веса Майкл Хантер, в прошлом встречавшийся в ринге со звёздным украинцем Александром Усиком, высказался о его ожидаемом поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

«Я бы отдал предпочтение Усику с небольшим перевесом. И я считаю, что будет ничья. Усик доставит Фьюри проблемы, хотя Тайсон слишком большой. Мне кажется, что Фьюри будет побеждать, но затем Усик перехватит преимущество. Будет ничья, а затем они всё повторят.

Усик настойчив. И дело не только в его кондициях, ведь я видел, что он устаёт. Он знает, как работать, несмотря на усталость. Он понимает бокс. Это настоящий гроссмейстер. Ожидал ли я, что он станет чемпионом в супертяжёлом весе? Конечно», – сказал Хантер в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

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«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри: