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«Никогда не видел подобного». Кормье оценил шансы Джамала Хилла в бою с Прохазкой

«Никогда не видел подобного». Кормье оценил шансы Джамала Хилла в бою с Прохазкой
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Даниэль Кормье высказался о возможном титульном поединке в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) между соотечественником Джамалом Хиллом и чехом Иржи Прохазкой.

«Говорю вам, за время, проведённое с Хиллом в Бразилии [на турнире UFC 283], я уверился в его спокойствии, умении справляться с трудностями и способности не позволять масштабу события влиять на себя. Я никогда не видел такого раньше. Не уверен, что поставил бы против него в бою с каким-либо полутяжеловесом в мире», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее Кормье рассказал историю о его первом бое со звездой организации и соотечественником Джоном Джонсом.

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