Исмаилов и Штырков проведут боксёрский поединок 7 марта

Именитые российские бойцы смешанного стиля Магомед Исмаилов и Иван Штырков проведут поединок по правилам бокса, который состоится 7 марта и станет частью шоу от промоутерской компании RCC.
Примечательно, что бойцы уже встречались. В декабре 2020 года на турнире ACA 115 Исмаилов победил Штыркова по правилам MMA единогласным решением судей.
Магомеду Исмаилову 36 лет. В своём последнем бою на турнире RCC 13 он победил единогласным решением по итогам пяти раундов бывшего чемпиона Bellator в среднем весе (до 84 кг) и соотечественника Александра Шлеменко.
Ивану Штыркову 34 года. В декабре, также на RCC 13, он победил единогласным решением по итогам трёх раундов представителя Казахстана Асылжана Бахытжанулы.
Магомед Исмаилов прочитал философское стихотворение собственного сочинения:
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