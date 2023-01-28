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Исмаилов и Штырков проведут боксёрский поединок 7 марта

Исмаилов и Штырков проведут боксёрский поединок 7 марта
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Именитые российские бойцы смешанного стиля Магомед Исмаилов и Иван Штырков проведут поединок по правилам бокса, который состоится 7 марта и станет частью шоу от промоутерской компании RCC.

Примечательно, что бойцы уже встречались. В декабре 2020 года на турнире ACA 115 Исмаилов победил Штыркова по правилам MMA единогласным решением судей.

Магомеду Исмаилову 36 лет. В своём последнем бою на турнире RCC 13 он победил единогласным решением по итогам пяти раундов бывшего чемпиона Bellator в среднем весе (до 84 кг) и соотечественника Александра Шлеменко.

Ивану Штыркову 34 года. В декабре, также на RCC 13, он победил единогласным решением по итогам трёх раундов представителя Казахстана Асылжана Бахытжанулы.

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Магомед Исмаилов прочитал философское стихотворение собственного сочинения:

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