Бетербиев вышел на бой с Ярдом без российского флага, но под гимн клуба «Ахмат»

Российский непобеждённый боксёр, чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев вышел на бой с британцем Энтони Ярдом под гимн бойцов клуба «Ахмат». При этом в ринге не было российского флага — там находились только канадский и британский флаги.
Напомним, Бетербиев в прошлом году получил канадское гражданство. Боксёр уже седьмой год живёт и тренируется в канадском городе Монреаль.
Артур Бетербиев — действующий чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF. В активе боксёра 18 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 18 побед — все нокаутом.
Энтони Ярд в профессиональном боксе провёл 25 боёв, в которых одержал 23 победы и потерпел два поражения.
Бетербиев в последнем поединке встречался с представителем США Джо Смитом-младшим и победил его, отправив в нокаут во втором раунде. Ярд в последнем бою одолел представителя Болгарии Стефани Койкова.
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