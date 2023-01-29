Бетербиев вышел на бой с Ярдом без российского флага, но под гимн клуба «Ахмат»

Российский непобеждённый боксёр, чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев вышел на бой с британцем Энтони Ярдом под гимн бойцов клуба «Ахмат». При этом в ринге не было российского флага — там находились только канадский и британский флаги.



Напомним, Бетербиев в прошлом году получил канадское гражданство. Боксёр уже седьмой год живёт и тренируется в канадском городе Монреаль.



Артур Бетербиев — действующий чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF. В активе боксёра 18 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 18 побед — все нокаутом.



Энтони Ярд в профессиональном боксе провёл 25 боёв, в которых одержал 23 победы и потерпел два поражения.

Бетербиев в последнем поединке встречался с представителем США Джо Смитом-младшим и победил его, отправив в нокаут во втором раунде. Ярд в последнем бою одолел представителя Болгарии Стефани Койкова.