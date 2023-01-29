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Экс-чемпион мира Беллью: Каллум Смит нокаутирует Бетербиева за шесть раундов

Экс-чемпион мира Беллью: Каллум Смит нокаутирует Бетербиева за шесть раундов
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Экс-чемпион мира Тони Беллью выразил мнение, что российский непобеждённый боксёр Артур Бетербиев проиграет Каллуму Смиту нокаутом.

«Стили делают бои. Сейчас на меня все набросятся, но Каллум Смит нокаутирует Бетербиева за шесть раундов! Он слишком открытый, по нему очень легко попасть! Я говорил, что Бетербиев уязвим, и это будет видно, когда он подерётся с Каллумом», — написал Беллью на своей странице в социальной сети.

Артур Бетербиев одержал досрочную победу в восьмом раунде над Энтони Ярдом в рамках боксёрского вечера, прошедшего в ночь на 29 января в Лондоне.

Таким образом, Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. На счету российского боксёра 19 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 19 побед, все — досрочно.

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