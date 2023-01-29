Тедди Атлас: Бетербиев сломал Ярда физически и психологически

Известный тренер по боксу Тедди Атлас отреагировал на победу российского непобеждённого боксёра Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.



Титульный поединок состоялся в рамках боксёрского вечера, который прошёл в ночь на 29 января в Лондоне на «Уэмбли».



«Да, Бетербиев мог постареть, но у него более чем достаточно характера и мощи. В восьмом раунде Бетербиев нанёс идеально просчитанный и точный удар справа. Честно говоря, Бетербиев сломал Ярда физически и психологически. Моё уважение, бой был хорош», — написал Атлас на своей странице в социальной сети.



Артур Бетербиев выиграл у Ярда досрочно в восьмом раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. На счету российского боксёра 19 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 19 побед, все — досрочно.



Для Энтони Ярда это третье поражение в карьере при 23 победах.