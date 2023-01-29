Бетербиев рассказал, о чем говорил с Ярдом после боя
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Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев признался, о чём говорил со своим соперником Энтони Ярдом после поединка.
«Знаете, он хороший парень. Я сказал «Надеюсь, что у тебя в будущем всё будет хорошо, у тебя есть ещё время». Ему всего 31 год и сегодня для меня это была победа, а для него — опыт, и так всегда. Мог бы я закончить бой раньше? Нет, я же не Мохаммед Али. Это он мог сказать, что закончит с соперником в восьмом раунде, а потом заканчивал бой, как и обещал. Я очень простой боксёр, не Мохаммед Али.
Думаю, Ярд в будущем способен стать чемпионом, потенциал есть. И теперь есть хороший опыт», — сказал Бетербиев на пресс-конференции.
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