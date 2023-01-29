«Не вижу, как он может побить меня». Леон Эдвардс — о реванше с Камару Усманом

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс уверен в том, что он одержит победу в бою-реванше с Камару Усманом.

«На этот раз это будет совершенно другой бой. Я никогда не проигрывал в Великобритании. Я никогда не проигрывал на UFC London. Так что я буду уверен в себе. Буду уверен в том, что могу нокаутировать его. Я буду уверен в том, что могу его повалить. Я уверен в том, что, когда он окажется на ковре и я окажусь сверху, я буду намного лучше. Просто не вижу, как он может побить меня.

То, что я смог сохранить спокойствие в пятом раунде нашего второго боя и провести нокаут, говорит о моём характере. Это говорит о моём умственном потенциале в бою, о том, что я знаю, когда нужно нанести удар. Думаю, что, учитывая всё это в бою, это будет хороший вечер для меня. Знаю, что он крут, знаю, что он хорош — я не заблуждаюсь. Знаю, что он хороший боец, но я искренне верю, что я лучше», — приводит слова Эдвардса MMAJunkie.