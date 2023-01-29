Дрозд: Ярд оказал Бетербиеву большее сопротивление, чем Гвоздик

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Григорий Дрозд оценил выступление обладателя титулов WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева в поединке с Энтони Ярдом, который состоялся сегодня, 29 января, в Лондоне.

«Ярд не подкачал. Я ожидал от него конкурентный бой. Артур оказывал давление, разрушал, пропустил в пятом раунде, перетерпел и закончил поединок нокаутом. Настоящий чемпионский бой. Ярд тоже молодец, цеплялся за каждый эпизод, прекрасная скорость, пытался, искал, но не смог совладать с мощным Бетербиевым.

Сам поединок смотрелся прекрасно. Ярд оказал больше сопротивления, чем Александр Гвоздик, он работал смелее, чем Гвоздик. Он сделал намного больше. Но реванша не может быть», – цитирует Дрозда издание MMA.Metaratings.ru.

Ранее президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал следующего соперника Бетербиева.

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