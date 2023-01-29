В команде Бетербиева отреагировали на судейский счёт в пользу Ярда на момент остановки
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Марк Рэмси, тренер чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева, отреагировал на судейские записки поединка его подопечного с британцем Энтони Ярдом.
Напомним, на момент остановки в восьмом раунде Бетербиев уступал на карточках двух из трёх судей.
«У Ярда хороший подбородок. Но проблема заключается в накопленном эффекте. Профессиональный бокс – это марафон, 12 раундов. А не шесть. Артур должен был оставаться терпеливым. Мы знали, что поймаем его в определённый момент.
Мы не хотели вступать в размены. Пусть даже мы и проигрывали раунды, это не было проблемой. В какой-то момент мы бы поставили его в то положение, которое нужно было нам», – сказал Рэмси на послематчевой пресс-конференции.
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