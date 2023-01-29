Джо Роган обратился к Бетербиеву после его победы над Ярдом

Звёздный комментатор UFC Джо Роган оценил выступление обладателя титулов WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева в поединке с Энтони Ярдом, который состоялся сегодня, 29 января, в Лондоне. Напомним, Бетербиев победил техническим нокаутом в восьмом раунде.

«Мои поздравления великому и могучему Артуру Бетербиеву – самой разрушительной силе в боксе. 19 побед и 19 нокаутов. Титулы IBF, WBO и WBC в полутяжёлом весе. Надеюсь, что он и Дмитрий Бивол встретятся в этом году», – написал Роган в социальных сетях.

Победа над Ярдом стала для 38-летнего Бетербиева восьмой в чемпионских боях. Свой первый титульный поединок провёл в ноябре 2017 года, досрочно остановив немца Энрико Кёллинга и завоевав вакантный титул IBF.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман назвал следующего соперника Бетербиева.