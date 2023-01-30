Артур Бетербиев: знаю, вы ждёте от меня громких слов и заявлений

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился мыслями об одержанной в поединке с представителем Великобритании Энтони Ярдом победе. Противостояние закончилось в восьмом раунде, когда угол британца выбросил полотенце.
«19-0-0. Я знаю, что вы ждёте от меня громких слов и заявлений. Но я просто поблагодарю всех за поддержку и добрые слова. Говорят, что бокс – это самый одинокий вид спорта, но каждый раз выходя на ринг, я чувствую, что за мной стоит много людей. И это даёт мне сил.
Ярд, спасибо за красивый бой, за твоё упорство. Ещё хочу поблагодарить всех, кто был вчера на Уэмбли Арене. Хоть вы болели и не за меня, без вас не было бы этой фантастической атмосферы. Мы идём дальше. Впереди ещё много работы», — написал Бетербиев.
Кремлёв подарил Бетербиеву BMW после победы над Смитом:
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