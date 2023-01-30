Ярд: многие получают слабаков, а я – русских монстров с крепкими мускулами и прессом

31-летний британский боксёр Энтони Ярд пошутил после поражения, которое он потерпел в поединке с непобеждённым россиянином Артуром Бетербиевым. Их поединок состоялся в ночь с 28 на 29 января мск в Лондоне.
«Многие получают слабаков в поединках за свои титулы чемпиона мира, а я продолжаю получать этих русских монстров с крепкими мускулами и прессом», — приводит слова Ярда BoxingScene.
Напомним, бой Артура и Энтони завершился в восьмом раунде, когда россиянину удалось впервые за бой отправить оппонента в нокдаун. Ярд сумел продолжить поединок, однако угол британца выбросил полотенце. Таким образом, Бетербиев одержал победу техническим нокаутом.
Напомним, в 2019 году Ярд встречался с другим россиянином – с Сергеем Ковалёвым. Бой проходил в Челябинске. Ковалёв тогда победил нокаутом в 11-м раунде.
Что нужно знать о российском боксёре Артуре Бетербиеве:
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