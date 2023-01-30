Биспинг: можете поставить последний доллар на то, что Макгрегор будет драться за титул UFC
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Бывший чемпион UFC, а сейчас комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказал мнение, что промоушен Даны Уайта предоставит своему экс-чемпиону в двух весовых категориях Конору Макгрегору возможность провести титульный бой.
«Нравится вам это или нет, но Конор по-прежнему самая большая звезда в спорте. Можете поставить последний доллар на то, что он будет драться за титул. Конечно, будет. Реальность такова, что если бы вы были владельцем промоушена, у которого есть такой парень, как Конор, который в состоянии приносить миллионы на PPV, вы, вероятно, сделали бы то же самое. Я не согласен с этим, но так устроен мир», — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:
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