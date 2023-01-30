Тренер Бетербиева высказался о возможном бое с Биволом

Марк Рэмси, тренер чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева (19-0, 19 KO), высказался о потенциальном мегафайте с обладателем титула WBA Super Дмитрием Биволом (21-0, 11 KO).

«Очевидно, поединок, который мы хотим – это поединок с Биволом. Хотя дело не в нём. У него последний титул. И это последний желанный бой, ведь мы говорим об Артуре. Многие дерутся за деньги, но для Артура подобный вопрос не стоит. Ему нужен титул», – сказал Рэмси в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся 5 ноября в ОАЭ, Бивол победил единогласным судейским решением мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.

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