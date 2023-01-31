Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махачев: Хабиб дал мне план на бой с Волкановски

Махачев: Хабиб дал мне план на бой с Волкановски
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о том, что Хабиба Нурмагомедова не будет в его углу во время титульного поединка с Алексом Волкановски.

«Я его решение понимаю, потому что карьеру он завершил, но всё равно ездил с нами. А когда уходишь на пенсию, хочется отдыхать и проводить время с семьёй. За весь прошлый год он провёл с семьёй всего два месяца. Всё остальное время в разъездах. Я уже несколько раз дрался без него в углу. Хабиб дал мне большую поддержку перед этим поединком. Мы обсуждали бой, он дал мне план на него, так что посмотрим», — приводит слова Махачева Fox Sports.

Для Ислама Махачева это первая защита чемпионского титула. Бой с Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в Австралии в ночь на 12 февраля.

Порвёт Волкановски и сменит дивизион? Махачев готов превзойти Хабиба во всём! Порвёт Волкановски и сменит дивизион? Махачев готов превзойти Хабиба во всём!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023