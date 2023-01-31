Махачев: Хабиб дал мне план на бой с Волкановски

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о том, что Хабиба Нурмагомедова не будет в его углу во время титульного поединка с Алексом Волкановски.
«Я его решение понимаю, потому что карьеру он завершил, но всё равно ездил с нами. А когда уходишь на пенсию, хочется отдыхать и проводить время с семьёй. За весь прошлый год он провёл с семьёй всего два месяца. Всё остальное время в разъездах. Я уже несколько раз дрался без него в углу. Хабиб дал мне большую поддержку перед этим поединком. Мы обсуждали бой, он дал мне план на него, так что посмотрим», — приводит слова Махачева Fox Sports.
Для Ислама Махачева это первая защита чемпионского титула. Бой с Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в Австралии в ночь на 12 февраля.
- 31 января 2023
-
19:23
-
18:57
-
18:19
-
17:56
-
17:40
-
16:52
-
16:36
-
15:56
-
15:25
-
14:45
-
14:05
-
13:17
-
12:39
-
11:46
-
11:25
-
11:00
-
10:34
-
10:18
-
09:34
-
09:19
-
07:00
-
06:09
-
04:57
-
03:13
-
00:48
-
00:18
- 30 января 2023
-
23:08
-
22:08
-
21:55
-
20:57
-
20:07
-
19:52
-
18:57
-
18:55
-
18:31