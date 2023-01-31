Холлоуэй проведёт бой с Алленом в апреле
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй узнал дату и соперника по следующему бою. Боец гавайского происхождения встретится с британцем Арнольдом Алленом, сообщает известный журналист Бретт Окамото.
Поединок состоится на турнире UFC Fight Night 16 апреля.
Макс Холлоуэй свой последний поединок провёл с действующим чемпионом полулёгкого веса Алексом Волкановски и потерпел поражение единогласным решением судей. Всего у Макса 23 победы при семи поражениях в ММА, он первый номер рейтинга полулёгкого веса.
Арнольд Аллен в 2022 году досрочно выиграл у Дэна Хукера и Келвина Каттара. Британец идёт на серии из десяти побед подряд. Всего у него 19 побед при одном поражении. Арнольд — четвёртый в рейтинге UFC в своей весовой категории.
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