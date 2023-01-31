Махачев: Перт напоминает Махачкалу, люди на улице узнают, просят билеты

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал о подготовке к бою с Алексом Волкановски.
«Всё идёт хорошо. После прошлого боя почти не отдыхал, сразу начал тренироваться. Первый этап прошёл в Махачкале, второй этап — поехал на Эльбрус, две недели пробыл в горах. И за 20 дней приехал в Австралию. Морально тяжело быть постоянно в тренировках, но ничего плохого в этом нет. В Австралию прилетел вместе с командой в Сидней, там был медиадень, оттуда полетел в Перт, живём недалеко от арены, в команде нас примерно десять человек. Сейчас нагрузки снизили, идут лёгкие тренировки.
Здесь хорошая природа: горы, реки, мне напоминает Махачкалу, всё рядом. Солнце не сказать что давит, не чувствуется аномальной жары. Сразу понял, что ММА тут популярны, на улице узнают, просят билеты. Я сразу сказал, что мне самому билеты только на команду дали и лишних нет. Говорят, на арену билеты раскупили за первые 5–10 минут», — цитирует Махачева «Матч ТВ».
Бой Ислама Махачева с Алексом Волкановски пройдёт в ночь на 12 февраля на UFC 284.
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