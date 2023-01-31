Стерлинг рассказал, с кем должен подраться Макгрегор

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг считает, что первым соперником Конора Макгрегора после возвращения в октагон должен стать Майкл Чендлер.



«Конор не побеждал ни одного легковеса, кроме Эдди Альвареса. Он выиграл у Серроне в полусреднем весе, но в момент их боя казалось, что у Ковбоя было не всё в порядке в личной жизни. Я думаю, Конор должен подраться с Майклом Чендлером, потому что, как я уже сказал, он не выиграл ни у кого, кроме Альвареса, в лёгком весе.



Чендлер при всех своих навыках каждый раз делает какие-то глупые вещи в октагоне, он вообще не использует ноги, не использует борьбу, хотя у него есть база. А если использует, то делает то, что совершенно бессмысленно», — рассказал Стерлинг в подкасте The Weekly Scraps.



Конор Макгрегор последний раз выходил в октагон в июле 2021 года и проиграл Дастину Порье в первом раунде.

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