Топурия: Волкановски я бы финишировал во втором или третьем раунде

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия, выступающий в полулёгкой весовой категории, высказался о возможном поединке с действующим чемпионом дивизиона Алексом Волкановски.



«Волкановски я бы финишировал во втором или третьем раунде. Он сможет продержаться так долго, потому что много двигается. Но если бы Волкановски попробовал пойти со мной в размен, я бы прикончил его в первом раунде. Но он так не дерётся», — приводит слова Топурии BJPenn.



Илия Топурия провёл свой последний бой в декабре прошлого года и одержал победу над Брайсом Митчеллом удушающим приёмом во втором раунде. Всего у Топурии 13 побед и ни одного поражения в профессиональных смешанных единоборствах.



Алекс Волкановски провёл 26 поединков в ММА и одержал 25 побед.

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