Бейдер рассказал, какой боец победил бы Фёдора Емельяненко времён его расцвета

Американский боец смешанных единоборств Райан Бейдер поделился мыслями о лучшем тяжеловесе всех времён. По мнению Бейдера, таковым можно было бы считать Кейна Веласкеса, если бы не его травмы. Поэтому перспективнее ему видится кандидатура Фёдора Емельянекно. При этом, как считает Райан, если бы Фёдор и Кейн провели очный бой во время своего расцвета, верх взял бы Веласкес.



«Я бы сказал, что Кейн Веласкес был лучшим, когда был здоров. Единственная проблема в том, что Кейн зачастую был не в форме, в отличие от Фёдора. Фёдор не перешёл в UFC, но это ничего у него не отнимает. Он создал наследие. Фёдор дрался в Японии, победил многих парней. Но если бы у них был бой во время их расцвета, я бы поставил на Кейна», — приводит слова Бейдера MMA Fighting.



Напомним, в ночь с 4 на 5 февраля мск Бейдер и Емельяненко сразятся за титул Bellator в тяжёлом весе.

Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?