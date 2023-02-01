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Артур Бетербиев назвал боксёра, с которым провёл самый сложный бой в карьере

Артур Бетербиев назвал боксёра, с которым провёл самый сложный бой в карьере
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Британский боксёр Энтони Ярд раскрыл детали разговора, который у него состоялся с россиянином Артуром Бетербиевым после их поединка. Напомним, по итогам противостояния победу добыл российский боксёр. Бой завершился в восьмом раунде после того, как угол британца выбросил полотенце. По словам Ярда, Бетербиев назвал поединок с ним самым сложным в своей карьере.

«Он сказал мне, что это был самый тяжёлый бой в его карьере. Но знаете, Ковалёв тоже говорил обо мне хорошие вещи. Однако всё это не волнует меня. Я буду честен, мне не важно, что говорит другой мужчина – меня волнует, что говорят обо мне девушки. Шучу. Я всё ещё учусь. Чувствую, что выступил лучше, чем тогда – с Ковалёвым», — приводит слова Ярда BoxingScene со ссылкой на BT Sport.

Бетербиев прибыл на поединок с Ярдом:

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