Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион Bellator дал прогноз на реванш Федора Емельяненко и Райана Бейдера

Чемпион Bellator дал прогноз на реванш Фёдора Емельяненко и Райана Бейдера
Комментарии

Чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) американец Джонни Эблин высказался об ожидаемом титульном реванше в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) между соотечественником Райаном Бейдером и россиянином Фёдором Емельяненко.

«Я должен поставить на Бейдера, потому что представляю США. К тому же Фёдор намного старше, и мы уже в этом убедились», – цитирует Эблина издание BJ Penn.

Напомним, реванш Емельяненко и Бейдера состоится уже на этих выходных в Инглвуде (штат Калифорния, США) и возглавит турнир Bellator 290. Первый поединок бойцов состоялся в январе 2019 года, и тогда Бейдер победил техническим нокаутом в первом раунде, нанеся Последнему Императору шестое поражение в профессиональной карьере.

Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер: в финальном бою Последнего Императора не всё однозначно Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер: в финальном бою Последнего Императора не всё однозначно

Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023