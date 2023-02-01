Чемпион Bellator дал прогноз на реванш Фёдора Емельяненко и Райана Бейдера

Чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) американец Джонни Эблин высказался об ожидаемом титульном реванше в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) между соотечественником Райаном Бейдером и россиянином Фёдором Емельяненко.

«Я должен поставить на Бейдера, потому что представляю США. К тому же Фёдор намного старше, и мы уже в этом убедились», – цитирует Эблина издание BJ Penn.

Напомним, реванш Емельяненко и Бейдера состоится уже на этих выходных в Инглвуде (штат Калифорния, США) и возглавит турнир Bellator 290. Первый поединок бойцов состоялся в январе 2019 года, и тогда Бейдер победил техническим нокаутом в первом раунде, нанеся Последнему Императору шестое поражение в профессиональной карьере.

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