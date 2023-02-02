Джонни Уокер заявил, что станет чемпионом UFC в 2024 году

Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, выразил уверенность в том, что в 2024 году станет чемпионом промоушена.
«Неважно, когда именно и как это случится, но Бог дал мне возможность, и я добьюсь того, чтобы чемпионский пояс стал моим. Запомните это. Мой прогноз — в 2024 году я стану чемпионом», — написал Уокер на своей странице в социальных сетях.
Сейчас чемпионом UFC в полутяжёлом весе является Джамал Хилл, в январе завоевавший титул в поединке с Гловером Тейшейрой.
Джонни Уокер на этом же турнире выиграл нокаутом у Пола Крейга в первом раунде. У бразильца шесть побед в UFC и четыре поражения.
Всего у Джонни Уокера 20 побед в профессиональных смешанных единоборствах при семи поражениях.
- 2 февраля 2023
-
15:10
-
14:24
-
14:14
-
14:05
-
13:35
-
13:26
-
12:41
-
12:30
-
11:56
-
11:47
-
11:35
-
11:00
-
10:55
-
10:41
-
09:56
-
09:45
-
09:21
-
09:05
-
08:42
-
08:32
-
04:40
-
02:45
-
00:45
-
00:29
- 1 февраля 2023
-
23:51
-
23:47
-
23:24
-
23:10
-
23:04
-
22:06
-
21:59
-
21:09
-
20:05
-
19:51
-
19:26