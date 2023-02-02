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Джонни Уокер заявил, что станет чемпионом UFC в 2024 году

Джонни Уокер заявил, что станет чемпионом UFC в 2024 году
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Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, выразил уверенность в том, что в 2024 году станет чемпионом промоушена.

«Неважно, когда именно и как это случится, но Бог дал мне возможность, и я добьюсь того, чтобы чемпионский пояс стал моим. Запомните это. Мой прогноз — в 2024 году я стану чемпионом», — написал Уокер на своей странице в социальных сетях.

Сейчас чемпионом UFC в полутяжёлом весе является Джамал Хилл, в январе завоевавший титул в поединке с Гловером Тейшейрой.

Джонни Уокер на этом же турнире выиграл нокаутом у Пола Крейга в первом раунде. У бразильца шесть побед в UFC и четыре поражения.

Всего у Джонни Уокера 20 побед в профессиональных смешанных единоборствах при семи поражениях.

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