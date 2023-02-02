Хамзат Чимаев — сыну Кадырова: брат мой
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Популярный шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в полусреднем весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где тепло обратился к сыну главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Эли Кадырову. Оба проводят тренировочные сборы в Таиланде.
«Брат мой», — написал Чимаев.
Фото: Соцсети Хамзата Чимаева
Напомним, Эли Кадыров также является бойцом смешанных единоборств. Он выступает в промоушене АСА. В конце прошлого года Эли дебютировал в ММА, победив соотечественника, Ислама Акбарова.
Чимаев в последнем бою одолел американца Кевина Холланда. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде.
Рамзан Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём автомобиле:
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