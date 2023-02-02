Сегодня, 2 февраля, в Серпухове стартовал третий Всероссийский боксёрский форум, который проводит Федерация бокса России.



Для участия в деловой программе на площадке форума собрались 500 делегатов из 85 регионов, а также титулованные боксёры, тренеры и спортивные функционеры. Традиционно в первый день форума прошло чествование тех, кто за последние два года достиг самых больших результатов.



RCC Boxing Promotions признана лучшей промоутерской компанией 2021–2022 годов. Престижную награду из рук генерального секретаря Федерации бокса России Татьяны Кириенко получил Евгений Звездников.



Бои Дмитрия Бивола и Хорхе Линареса в России, новый чемпион мира из Екатеринбурга и десятки профессиональных турниров, которые посмотрели миллионы фанатов со всего мира: последние два года для RCC Boxing Promotions стали одними из самых успешных за всю историю компании.



Отметим, что почётным гостем форума стал президент Международной ассоциации бокса (IBA) и член исполкома Федерации бокса России Умар Кремлёв.