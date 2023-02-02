«Весёлое было время». Сергей Ковалёв показал архивное фото из Челябинска

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский ветеран Сергей Ковалёв (35-4-1, 29 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками архивной фотографией. Снимок, по словам Сергея, был сделан примерно в 2005-2006 году в Челябинске.



«Нашёл фото 2005-2006 года. Весёлое было время. Челябинск», — подписал фотографию Ковалёв.

Фото: Из личного архива Сергея Ковалёва

Ранее сообщалось, что Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал претендентский поединок в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) между Ковалёвым и представителем Южной Африки Табисо Мчуну (23, 13 KO). Команды бойцов обязаны достичь соглашения до 24 февраля. В противном же случае состоятся промоутерские торги.

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