Пауло Коста отреагировал на контракт Логана Пола с UFC

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в среднем весе UFC, отреагировал на контракт с UFC, который подписал известный американский блогер Логан Пол. Напомним, бренд напитков PRIME Пола будет спонсором промоушена. В декабре прошлого года Коста сообщил, что отказался от нового контракта с лигой Даны Уайта. У себя в соцсетях Коста показал отредактированное фото, будто на месте Логана в момент подписания соглашения сидит он.



«Мне предложили 500 миллионов, но я сказал нет», — написал Коста.

В общей сложности Коста провёл в смешанных единоборствах 16 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения. В последнем поединке он встречался с представителем США Люком Рокхолдом. Противостояние продлилось все раунды и завершилось победой Пауло единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).