Бывший чемпион мира проведёт бой с немецко-турецким боксёром

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Феликс Штурм 18 февраля проведёт поединок с немецко-турецким боксёром Шукру Алтаем в рамках вечера бокса в Штутгарте (Германия). Об этом сообщает издание Allboxing.

44-летний Штурм завершил профессиональную карьеру после второго боя с Фёдором Чудиновым в феврале 2016 года. В сентябре 2020 года немец вернулся на ринг, одержав две победы и потерпев одно поражение.



В ноябре 2019 года Феликс Штурм предстал перед судом по делу о нарушении антидопинговых правил, нанесении телесных повреждений и уклонении от уплаты налогов на сумму € 5,8 млн. В апреле следующего года немецкий суд приговорил Штурма к тюремному заключению и большому штрафу по выдвинутым обвинениям.