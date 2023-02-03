Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бывший чемпион мира проведёт бой с немецко-турецким боксёром

Бывший чемпион мира проведёт бой с немецко-турецким боксёром
Комментарии

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Феликс Штурм 18 февраля проведёт поединок с немецко-турецким боксёром Шукру Алтаем в рамках вечера бокса в Штутгарте (Германия). Об этом сообщает издание Allboxing.

44-летний Штурм завершил профессиональную карьеру после второго боя с Фёдором Чудиновым в феврале 2016 года. В сентябре 2020 года немец вернулся на ринг, одержав две победы и потерпев одно поражение.

В ноябре 2019 года Феликс Штурм предстал перед судом по делу о нарушении антидопинговых правил, нанесении телесных повреждений и уклонении от уплаты налогов на сумму € 5,8 млн. В апреле следующего года немецкий суд приговорил Штурма к тюремному заключению и большому штрафу по выдвинутым обвинениям.

Новость по теме
Бывшего чемпиона мира по боксу будут судить за неуплату налогов и допинг
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023