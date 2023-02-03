Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хельвани предложил идею Bellator, как попрощаться с Фёдором Емельяненко

Хельвани предложил идею Bellator, как попрощаться с Фёдором Емельяненко
Комментарии

Известный спортивный журналист Ариэль Хельвани предложил идею президенту Bellator Скотту Кокеру идею, как можно попрощаться с российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко.

В ночь на 5 февраля в рамках главного события турнира Bellator 290 Фёдор Емельяненко сразится с американцем Райаном Бейдером за титул чемпиона в тяжёлом весе. Это последний поединок россиянина в ММА.

«Кто лицо промоушена Pride? Кто может стать единственным одновременным чемпионом Pride и Bellator? Великий Фёдор Емельяненко. Было бы отлично, если в октагон выйдут такие легенды смешанных единоборств, как Ренцо и Ройс Грейси, Дэн Хендерсон, Чак Лидделл и другие. Все они встанут по бокам, а потом Фёдор пройдёт между ними, и все аплодируют. Идея на миллион долларов», — сказал Хельвани в шоу The MMA Hour.

Звёзды ММА мощно поддерживают Емельяненко! Проиграть Бейдеру в такой компании невозможно Звёзды ММА мощно поддерживают Емельяненко! Проиграть Бейдеру в такой компании невозможно
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023