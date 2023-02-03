Диана Авсарагова провалила взвешивание перед Bellator 290

Непобеждённый российский боец Bellator Диана Авсарагова, выступающая в наилегчайшем женском весе, провалила взвешивание перед турниром по смешанным единоборствам Bellator 290, который пройдёт в Инглвуде (США) в ночь на 5 февраля.



4 февраля Диана Авсарагова должна была провести бой с бывшей претенденткой на титул в наилегчайшем весе колумбийкой Алехандрой Ларой.



Однако россиянка превысила лимит наилегчайшего дивизиона на 1,27 килограмма. Вес Авсараговой составил 58,42 килограмма при том, что лимит — 57,15 килограмма. Алехандра Лара уложилась в вес.



Авсарагова выиграла все пять своих профессиональных поединков и при этом одержала три победы в Bellator. В последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года, она победила единогласным решением судей американку Киру Батару.

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