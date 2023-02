Bellator 290: все результаты взвешивания

В ночь на 5 февраля в Инглвуде (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого станет поединок за титул в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером. Соглавным событием станет бой Анатолия Токова с Джонни Эблином за пояс в средней весовой категории.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами взвешивания.



Основной кард:



Райан Бейдер (106,32 кг) vs. Фёдор Емельяненко (107,14 кг) – главный бой турнира за титул чемпиона в тяжёлом весе



Джонни Эблин (83,46 кг) vs. Анатолий Токов (83,82 кг) – соглавный бой турнира за титул чемпиона в среднем весе



Сабах Хомаси (77,47 кг) vs. Бреннан Уорд (77,47 кг)



Предварительный кард:



Нейман Грейси (77,29 кг) vs. Данте Широ (77,38 кг)



Мухамед Берхамов (77,56 кг) vs. Лоренц Ларкин (77,56 кг)



Генри Корралес (66,04 кг) vs. Ахмед Магомедов (65,86 кг)



Али Исаев (118,75 кг) vs. Стив Моури (114,94 кг)



Кристофер Гонсалес (70,58 кг) vs. Макс Роскопф (70,58 кг)



Карл Альбректссон (93,08 кг) vs. Грант Нил (93,08 кг)



Диана Авсарагова* (58,42 кг) vs. Алехандра Лара (57,06 кг)



Дэррион Колдуэлл (61,6 кг) vs. Никита Михайлов (61,42 кг)



Джейлон Бейтс* (61,69 кг) vs. Джорнел Луго (61,23 кг)



Исайя Хокит (66,04 кг) vs. Питер Ишигуро (65,77 кг)



Итан Хьюз (77,47 кг) vs. Юсуф Каракая (77,2 кг)



* Не уложились в вес.

