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Менеджер Хабиба: не могу поверить, что заканчивается эпоха Фёдора Емельяненко

Менеджер Хабиба: не могу поверить, что заканчивается эпоха Фёдора Емельяненко
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Известный промоутер, менеджер ряда бойцов UFC, среди которых Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, Али Абдель-Азиз высказался о предстоящем поединке между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером.

Бой за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе пройдёт в рамках турнира Bellator 290, который состоится в ночь на 5 февраля в Инглвуде (США).

«Удивительно осознавать, что в эту субботу заканчивается эпоха Фёдора Емельяненко. Не верится. Честно говоря, не могу дождаться момента, чтобы увидеть это вживую», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети.

Фёдор Емельяненко провёл 46 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

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