Волкановски: мне жаль ребят, с которыми я буду драться после Махачева

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался о своей подготовке к бою с Исламом Махачевым.
«Я стал лучше защищаться от тейкдаунов. Понимая, какой вызов мне предстоит, я должен был стать лучше и решил, что обычного лагеря будет недостаточно. Мне нужно было подготовиться как следует, чтобы убедиться в том, что я не оставлю от Махачева камня на камне. Я стал лучше как боец. Мне жаль ребят, с которыми я буду драться после Махачева. А во время боя с Исламом хочу быть на своём пике», — приводит слова Волкановски MMA News.
Титульный поединок Ислама Махачева с Алексом Волкановски за пояс чемпиона в лёгком весе состоится на турнире UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).
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