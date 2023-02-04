Минаков: верю, что Фёдор может нокаутировать Бейдера в первых двух раундах

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков оценил шансы своего соотечественника Фёдора Емельяненко в титульном поединке с Райаном Бейдером на турнире Bellator 290.



«У каждого высокие шансы на победу. У одного и второго есть мощный нокаутирующий удар. У Фёдора имеется преимущество в скорости, мобильности и серийности ударов, но я думаю, что сейчас Емельяненко не особо силён именно функционально. Вопрос в том, насколько он этот аспект натренировал и может ли он работать так же быстро, с таким же взрывом и серийностью в поздних раундах. В первых двух раундах Фёдор должен нокаутировать, я в это верю. У Бейдера есть определённое преимущество в физической силе и в выносливости. Ему будет выгодно затянуть поединок до поздних раундов. Он будет делать ставку на борьбу, перевод в партер, работу в клетке — ему будет на руку эта вязкость поединка. Скорость Фёдора не позволит Райану уверенно держаться в центре. Победа будет зависеть от того, кто сможет навязать свою игру на протяжении всего боя. Шансы 50 на 50, я бы не сказал, что у кого-то есть явное преимущество. Однако стоит признать, что в своём возрасте Емельяненко демонстрирует топовый уровень. Он дерётся с молодыми бойцами в одной из сильнейших организаций, а не в выставочных поединках. Причём дерётся на высочайшем уровне», — цитирует Минакова «РБК Спорт».



Реванш Емельяненко с Бейдером пройдёт в ночь на 5 февраля на турнире Bellator 290.