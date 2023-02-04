Фёдор Емельяненко ответил, уйдёт ли он из индустрии ММА полностью, как Хабиб Нурмагомедов

Известный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко ответил, покинет ли он индустрию ММА полностью, как это сделал его соотечественник, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
«Конечно, я всё равно буду принимать участие, потому что у меня есть команда. Эти ребята для меня как семья. Как я могу уйти? Всю свою жизнь я был в этом спорте. Спорт — часть моей жизни, он у меня в крови», — приводит слова Емельяненко Sportskeeda со ссылкой на пресс-конференцию бойца перед боем с Райаном Бейдером.
Хабиб Нурмагомедов принял решение уйти из индустрии ММА, чтобы проводить больше времени с семьёй. Последний бой в ММА он провёл в октябре 2020 года.
Фёдор Емельяненко проведёт последний бой в ММА с Райаном Бейдером на турнире Bellator 290.
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