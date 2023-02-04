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Фёдор Емельяненко ответил, уйдёт ли он из индустрии ММА полностью, как Хабиб Нурмагомедов

Фёдор Емельяненко ответил, уйдёт ли он из индустрии ММА полностью, как Хабиб Нурмагомедов
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Известный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко ответил, покинет ли он индустрию ММА полностью, как это сделал его соотечественник, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Конечно, я всё равно буду принимать участие, потому что у меня есть команда. Эти ребята для меня как семья. Как я могу уйти? Всю свою жизнь я был в этом спорте. Спорт — часть моей жизни, он у меня в крови», — приводит слова Емельяненко Sportskeeda со ссылкой на пресс-конференцию бойца перед боем с Райаном Бейдером.

Хабиб Нурмагомедов принял решение уйти из индустрии ММА, чтобы проводить больше времени с семьёй. Последний бой в ММА он провёл в октябре 2020 года.

Фёдор Емельяненко проведёт последний бой в ММА с Райаном Бейдером на турнире Bellator 290.

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