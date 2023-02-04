Глава RCC поделился прогнозом на бой Фёдора Емельяненко с Бейдером

Глава RCC Николай Клименко поделился ожиданиями от поединка между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе.
Это последний бой Фёдора Емельяненко в ММА.
«Фёдор, конечно, легенда. С детства болею за него. Можно сказать, что с ММА я познакомился через его бои. И это человек, который не только меня, но и всё российское сообщество познакомил с таким видом спорта, как ММА.
Что касается его поединка с Бейдером, то я, к сожалению, считаю его андердогом. Потому что возраст не жалеет никого, это главный его противник в этом поединке. Хотя тяжёлый вес — это тяжёлый вес. Здесь решает всё один удар. Поэтому Фёдор хоть и андердог, но у него также есть шанс победить», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
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